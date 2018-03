Grootste angst? Of ik er wel 'gelukt' uit ga zien

Met honderd-duizenden volgers is Jessie Maya (21) een populaire YouTube-ster. Ze maakt video's over beauty en make-up. Én over haar transformatie van man naar vrouw. ,,Ik wil dat mensen inspiratie halen uit mijn verhaal.''

Soms komen op straat meisjes van 8 jaar naar haar toe. Piepjonge fans die haar weinig verhullende vlogs op YouTube bekijken. Hoe ze haar borsten laat vergroten van cupmaat A naar E, over het inspuiten van botox, en de gesprekken met de psychiater over haar geslachtstransformatie.

Dan krabt Jessie Maya (21) zich achter haar oren, of haar openhartigheid wel verantwoord is. ,,Ik scheld in mijn video's en laat mijn gezicht volspuiten. Moeten jonge kinderen dat wel zien? Maar ik kan niet kiezen wie allemaal naar mij kijken. Ik kan me anders voordoen, of mezelf zijn en de controle aan ouders overlaten.''

Jessie kiest voor dat laatste. Ze is uitgesproken in hoe ze is en wat ze doet. ,,Ik ga niet op mijn woorden letten. Soms denk ik: oh jee, mensen gaan dit zien, mijn vader gaat dit zien. Maar ik wil geen gefilterde versie van mezelf. Het is een realistisch beeld van wie ik ben.''

Genoeg geld

Met ruim 200.000 abonnees op YouTube en 107.000 volgers op Instagram is Jessie populair. Haar vlogs over beauty, make-up en haar transgenderproces worden elke maand 2 miljoen keer bekeken. Daarmee verdient ze genoeg geld om er haar werk van te maken.

Hoe ze dat doet, is te zien op VICE Money, het economische platform van VICE. In de serie Nieuw Geld gaat het over de manier waarop jonge mensen geld verdienen. Jessie begon drie jaar geleden met een YouTube-kanaal om haar transformatie in beeld te brengen.

,,Ik zat vol vragen maar kon op internet geen informatie vinden over hoe het proces eruitziet en wat je moet doorstaan. Dat was frustrerend. Daarom ben ik begonnen met video's maken. Ik wil laten zien hoe het werkt, want dat helpt mensen.''

Basisschool

Quote Ik was altijd het pispaaltje Jessie Maya Het verhaal van Jessie Maya begint halverwege de basisschool. Ze is geboren als Jeroen Bosch. Achttien jaar leeft ze in het lichaam van een jongen terwijl ze voelt dat ze anders is. Ze wordt op school gepest. ,,Ik was altijd het pispaaltje. Ik had andere interesses, droeg strakke broeken en was bezig met mode en make-up.''



In de derde klas van de middelbare school komt Jessie uit de kast. Eerst onderdrukt ze haar worsteling, als in die periode ook haar moeder plotseling overlijdt. ,,Ik zat in de ontkenningsfase en dacht: ik hoef niet anders te zijn. Ik trouw gewoon met een vrouw en sticht een gezin. Maar ik had steeds het gevoel dat ik een meisje wilde zijn. Alles wat mijn zus deed en kreeg, wilde ik ook.''

Volle lippen en borsten

Als ze een opleiding special effects make-up gaat volgen, komt ze in de klas met Loiza Lamers, de eerste transgender die Holland's Next Top Model wint. Dat opent Jessie's ogen. Ze meldt zich aan bij de speciale transgenderafdeling in het VUmc. Het eerste jaar voert ze gesprekken met een psychiater, het tweede jaar slikt ze hormonen en onlangs vond de laatste stap plaats: de geslachtsverandering.

Quote Ik heb moeten accepteren dat mensen mij soms niet accepteren Jessie Maya De mannelijke hoeken in haar gezicht zijn dankzij plastische chirurgie vervangen door fijnere, vrouwelijke lijnen en ze heeft volle lippen en borsten. ,,Ik was altijd verlegen en onzeker. Nu vallen de puzzelstukjes op hun plek. Ik voel me steeds prettiger. YouTube heeft me geholpen om mezelf te zijn en me niet te schamen voor wie ik ben.''



En YouTube levert haar geld op dankzij de inkomsten van twee kanalen die miljoenen keren bekeken zijn en de samenwerking met beautymerken. Door haar grote bereik heeft ze niet alleen een huis en auto kunnen kopen, maar kreeg ze ook operaties en botoxbehandelingen gesponsord.



De reacties zijn grotendeels positief, zegt Jessie. ,,Je hebt altijd mensen die het niet willen snappen, vanwege hun geloof of omdat ze niet open zijn opgevoed. Als je het niet met mij eens bent, kijk dan gewoon niet. Sommige merken willen niet met mij samenwerken, omdat ik transgender ben. Ik heb moeten accepteren dat mensen mij soms niet accepteren.''



Jessie krijgt veel hulpvragen van lotgenoten. Het VUmc krijgt steeds meer transgenders die zich durven aan te melden dankzij Jessies vlogs. ,,Ik ben geen psychiater en ben geen voorbeeld. Ik wil gewoon mijn verhaal delen zodat mensen daar inspiratie uit kunnen halen.''

Geslachtsverandering

Ze keek met spanning uit naar de definitieve operatie. Het was een zware ingreep met een lange herstelperiode, maar nu heeft ze eindelijk het lichaam dat ze eigenlijk vanaf haar geboorte had willen hebben. ,,Mijn grootste angst was of ik er wel 'gelukt' uit ga zien. Zodat mensen niet merken dat ik als jongen geboren ben als ik over straat loop. Ik wil gewoon een knappe vrouw worden. Ik zag bij Loiza lamers dat dat kon. Dat gaf me houvast'', zegt Jessie.