'Gelukkig zocht Gert geen boerenvrouw'

'Ik ben opgegroeid in de stad en woonde tweehoog op een flatje. Ik had bij wijze van spreken nog nooit een koe van dichtbij gezien. Toen mijn moeder hoorde dat ik verliefd was geworden op een boer, was ze flabbergasted.



'Jij op een boerderij?' zei ze. 'Maar je bent doodsbang voor spinnen en allergisch voor hooi!'



Gert stond zo'n zestien jaar geleden bij mij voor de deur. We hadden een blind date en hij leek in niets op de donkerharige stoere mannen waar ik altijd op viel. Hij was rossig-blond en heel gewoontjes. Maar hij had wél een fles Blue Curaçao bij zich. 'Als het iets tussen ons wordt, neem ik je mee naar Curaçao', was een van de eerste dingen die hij zei.

Een half jaar later vlogen we erheen. Het zat meteen goed tussen ons; een paar weken na onze eerste ontmoeting stond ik al een keuken en gordijnen uit te zoeken voor de nieuwe aanbouw aan de boerderij van zijn ouders. Daar zou hij zijn intrek nemen en al snel was duidelijk dat ik erbij zou komen wonen. Tot die tijd sliepen we in de caravan die bij hem op het erf stond, door familie oneerbiedig 'de wipkoare' - de wipkar - genoemd.



Ik was blind van verliefdheid, vond alles even fantastisch op de boerderij. De stallen, de melkput, de weilanden. Gert gaf me een overall, ik hielp mee met de koeien, was bij het kalveren en maakte af en toe een blunder. 'O kijk, hij geeft al melk!' riep ik bij mijn eerste pasgeboren kalfje. Bleek het de navelstreng van een stiertje te zijn waar ik naar stond te kijken.



Toen ik bij het melken mijn zilveren ring verloor, zei Gert: 'Dan moet er nu maar een nieuwe ring komen.' De juwelier trok haar wenkbrauwen op toen ze hoorde hoe kort we elkaar nog maar kenden. Ook vrienden en familie vonden het erg snel gaan tussen ons. Alleen Gerts ouders waren al lang blij dat hun zoon eindelijk eens een serieus vriendinnetje mee naar huis nam. En voor ons ging alles zo natuurlijk, de liefde ging zo vanzelf. Zelfs een huis delen met mijn schoonouders vond ik geen probleem, zo vol endorfine zat ik. Pas toen ik zwanger was, lieten we een eigen badkamer bouwen voor meer privacy.

Quote Gelukkig zocht Gert geen boerenvrouw Anita