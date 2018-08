Dit is waarom je altijd moet blijven kijken met de blik van een kind

Jammer genoeg bestaan er geen Oscars voor ‘Beste Speech van Prijswinnaar’, want anders was die in 2014 rechtstreeks naar Matthew McConaughey gegaan. De knappe en enigszins slome acteur die je kent van films als Interstellar en The Wolf of Wall Street, wint in 2014 nogal onverwacht de Oscar voor beste acteur. Met zijn prachtige rol als Ron Woodroof in Dallas Buyers Club laat hij favorieten als Leonardo DiCaprio en Christian Bale achter zich.



En gelukkig maar. Want hij stapt het podium op, doet wat obligate bedankjes naar zijn filmcollega’s en begint dan een speech waarvan het lijkt alsof die al jaren klaarligt, op het puntje van zijn tong, wachtend op het moment waarop die woorden eindelijk de wereld in mogen.



‘Er zijn drie dingen die ik elke dag nodig heb’, begint McConaughey en hij raakt er zelf ontroerd door of nou ja, het is een acteur, dus dat weet je nooit. Hij begint te vertellen en meteen wordt ons iets belangrijks duidelijk: niet alleen Matthew McConaughey heeft dit nodig, we hebben dit allemáál nodig.

Het eerste is iets om tegenop te kijken. Als het je lukt om elke dag gedreven te worden door bewondering, door dankbaarheid en door verbazing over wat er allemaal gebeurt, helpt het jezelf steeds een stapje opener en gelukkiger te worden. Of het nu een persoon is, of een idee, of iets goddelijks zoals bij McConaughey: zo lang je iets hebt om tegenop te kijken, heb je een soort morele spiegel die je helpt precies het goede te doen.



Het tweede wat je nodig hebt, is iets om naar uit te kijken. Door je simpelweg te kunnen verheugen op de volgende stap in je leven ga je er automatisch van uit dat er iets goeds voor je klaarligt. Je pakt eerder positieve signalen op, voelt je veel sterker in je schoenen staan en je bent weerbaarder voor tegenslag, omdat je weet dat het goed komt.

