De eerste Moederdag: hoe bevalt het?

Petra Bakkum-Hoogma

Thomas, de zoon van Petra Bakkum-Hoogma (33), werd geboren op 22 december 2017.



De bevalling in drie woorden: ,,Relaxed, goed gesteund, positief.’’



Het mooiste aan het moederschap: ,,Het moment waarop mijn zoontje lekker tegen mij aankruipt en in mijn armen in slaap valt.’’



Wat ik graag van tevoren had willen weten, maar niemand me heeft verteld: ,,Dat ik mijn vrijheid en vrije tijd zou kwijtraken. Mijn kind bepaalt hoe mijn dag verloopt.’’



Moederdag is voor mij: ,,Door omstandigheden vier ik het de laatste jaren niet, maar vroeger gingen we bij mijn moeder langs met een aardigheidje.’’

Kelly Oost

Junior, de zoon van Kelly Oost (25), werd geboren op 13 december 2017.



De bevalling in drie woorden: ,,Lang, bijzonder, verlossend.’’



Het mooiste aan het moederschap: ,,Dat ik oneindige liefde voel.’’



Wat ik graag van tevoren had willen weten, maar niemand me heeft verteld: ,,Er bestaat geen handleiding voor het moederschap. Er is dus niets wat ik van tevoren op een briefje had kunnen krijgen.’’



Moederdag is voor mij: ,,Geen extra bijzondere dag. Toen we klein waren, gaf ik mijn moeder zelfgemaakte knutsels. Zoiets lijkt me straks wel schattig om van Junior te krijgen.’’

Kelly Knoppert

Björn, de zoon van Kelly Knoppert (25), werd geboren op 6 januari 2018.



De bevalling in drie woorden: ,,Heftig, onvoorspelbaar, bijzonder.’’



Het mooiste aan het moederschap: ,,Dat ik enorm veel liefde voor mijn zoontje voel, en die liefde ook terugkrijg. Ik vind het mooi om te zien hoe hij de wereld aan het ontdekken is en zichzelf ontwikkelt.’’



Wat ik graag van tevoren had willen weten, maar niemand me heeft verteld: ,,Dat het gebrek aan ervaring me zo angstig en onzeker zou maken. Ik ben bang om iets verkeerds te doen en dat hem iets zal overkomen.’’



Moederdag is voor mij: ,,Bij mijn moeder langsgaan met een cadeautje. Zo laat ik haar weten dat ik haar waardeer en dankbaar ben voor alles wat ze voor mij doet en heeft gedaan.’’

Angelique Lubberink-Van den Bosch

Floris, de zoon van Angelique Lubberink-Van den Bosch (32), werd geboren op 15 december 2017.



De bevalling in drie woorden: ,,Intens, emotioneel, bijzonder.’’



Het mooiste aan het moederschap: ,,Als Floris met een grote glimlach naar me teruglacht.’’



Wat ik graag van tevoren had willen weten, maar niemand me heeft verteld: ,,Dat je álles moet plannen. Voorheen kon ik zo de deur uit. Nu moeten we goed bedenken welke extra spullen er mee moeten.’’



Moederdag is voor mij: ,,Een creatieve activiteit bedenken die ik samen met mijn moeder kan doen. Dat is mijn cadeau aan haar: samen een dagje mozaïeken, speksteen bewerken of bronsgieten.’’

Roos Schipper