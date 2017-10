Binnenkijken bij John Buijsman en zijn Janny

Opvallend in de woonkamer is de grote collectie Afrikaanse kunst. John: ,,Ik hou er erg van. Bovendien is deze kunst de bakermat van de hedendaagse moderne kunst. Zelf ben ik er nooit geweest, helaas. Welnee. De meeste Afrikaanse maskers en poppen heb ik in Nederland aangeschaft.” ,,Eén stel houten poppetjes symboliseert ons gezin’’, zegt Janny. ,,Met onze zoon en schoondochter. Bijzonder, hè?’’



Ingrijpende verbouwingen gaan er niet meer plaatsvinden in huize Buijsman, want ze willen de oorspronkelijke indeling vooral zo laten. Wel is vorig jaar het parket ‘hoognodig’ opnieuw geschuurd en gelakt.



Na bijna dertig jaar – ooit heeft het stel kort in de Hoeksche Waard gewoond – hebben ze het nog steeds naar hun zin in bruisend Rotterdam. ,,Maar ook de centrale ligging is handig. Je bent zo de stadin en uit”, zegt John, die op een vrije zaterdag enorm geniet van een wandeling door de binnenstad en een bezoekje aan ‘de mart’. Voor nóg een Afrikaans masker bijvoorbeeld. Of een bloemetje voor Janny.