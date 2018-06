71 en één brok power: deze vrouw lift met gemak 135 kilo op het WK Powerliften

Wat doet u morgen op het WK Powerlifting?

Ze pakt een zwabber en laat het zien. ,,Ik voer woensdag drie oefeningen uit: 90 kilo back squatten, dan buig ik met een stang op de schouders diep door de knieën, 60 kilo bench pressen, liggend op een bank druk ik het gewicht vanaf de borst omhoog en 135 kilo deadliften, waarbij ik de halter vanaf de grond omhoog til. Je mag elke oefening drie keer doen. Alles zonder hulpmiddelen of ondersteunende bandages. De zwaarste poging telt, mits correct uitgevoerd. Het lijkt misschien simpel, maar het is een technische sport met strenge regels.”



U bent 71 jaar en dan nog krachtsport op topniveau?

,,Ik kan soms zélf nog niet geloven dat ik in deze sport terecht ben gekomen. Ik wist helemaal niets toen ik eraan begon. Powerlifting leek mij een sport voor brede, bulkige mannen. Acht jaar geleden ging ik naar de sportschool nadat ik knieklachten kreeg van joggen. Ik ontmoette er mijn trainer Jinga Gosschalk. Zij introduceerde mij in CrossFit, een combinatie van gymnastiek, cardio en krachttraining. Trainen met haar was heel pittig. Ze weigerde naar huis te gaan voordat ik een oefening goed deed en zij heeft mij zelfs zover gekregen dat ik push-ups in de handstand doe. Jinga drijft mij tot het uiterste. Ze is consequent, zet altijd door en is nooit chagrijnig. Ze leeft wat ze zegt en mij leert.”