630 kilometer fietsen, vanuit D-Day-Gebied

ReizenDe nieuwe La Vélo Francette werd vorig jaar uitgeroepen tot Fietsroute van het Jaar. 630 kilometer in acht dagen, te beginnen in D-Day-gebied. Merveilleux!

Quote 'Kijk, die domme Duitser', mompelt een man. Dat een buitenlan­der zijn Frans kan verstaan, komt niet in hem op Egbert Jan Riethof Dikke hagelstenen vallen uit de lucht. Gelukkig is daar Café Gondrée, na 6 kilometer fietsen. Het café ligt op een historische plek, aan de Pegasus Bridge over het Kanaal van Caen. Een replica van de legendarische brug van 1944. Op de late avond van 5 juni 1944 nam een Britse voorhoede de brug in om de opmars mogelijk te maken van de geallieerde troepen. Die zouden de volgende dag landen op de Normandische stranden. D-Day! In Café Gondrée werden de gewonden verzorgd; vergeelde foto’s aan de muren getuigen ervan.

De hagelbui is intussen overgegaan in ijsregen die tegen de ramen striemt. Dan maar een espresso.

Morsige hangouderen kijken toe. Boeiend, een fietser met een espresso. ,,Kijk die domme Duitser’’, mompelt een man. Dat een buitenlander zijn Frans kan verstaan, komt niet in hem op.

Het traject van 17 kilometer dat langs dit kanaal van de Côte de Nacre naar Caen leidt, is het eerste deel van La Vélo Francette (LVF). De in juni 2015 geopende noord-zuid-fietsroute begint in Ouistreham, aan de Kanaalkust, en eindigt 630 kilometer verder bij La Rochelle, aan de Atlantische Oceaan. Het van boven naar beneden doorklieven van Normandië duurt acht dagen.

En dat in alle eenzaamheid, een uitdaging. Later op de dag, voorbij Caen, in de vallei van de rivier de Orne, wordt het stiller en stiller. De wereld is ontvolkt. De smalle weg slingert zich langs een boerenhoeve, ezeltjes staren voor zich uit. De natuur dampt, na hagel en regen. Dit is het departement Calvados, waar ze gek zijn op de sterke drank die je krijgt door appelcider tweemaal te destilleren en dan in eikenhouten vaten te bewaren.

Volledig scherm In het stadje Parthenay de brug over de Thouet, waar de route overheen gaat. © Egbert Jan Riethof

Halverwege de middag in Thury-Harcourt twee glaasjes van dat kostelijke spul achterover slaan, is een passende ode aan ’s lands eer, maar niet echt verstandig. De gevolgen moet ik dan maar dragen als een vent. De ober kijkt meewarig naar de gast in zijn dure fietskledij.

Is het een gebrek aan voorbereiding? Of is het overmoed? Hoe dan ook, dit is la Suisse Normande, het Normandische Zwitserland, en dat betekent felle klimmetjes van soms 10 procent, kilometers lang. Een e-bike had dit tot een makkie gemaakt, maar een met tassen behangen huurfiets laat zich moeizamer voortstuwen, zeker als de calvados in de man is. Klimmen, dat is negeren: de neiging af te stappen, de overtuiging dat het lichaam dit nimmer te boven komt. Boven kom je namelijk altijd en daarna blijken lijf, leden en longen gewoon intact.

In de valleien van de Orne en later de Noireau en de Varenne ruist de stilte voort. Het is als Zuid-Limburg maar dan eindeloos, dag na dag en almaar zonder mensen. Bijna. Een boer zet zijn machine stil en komt de dappere fietser moed inspreken – of misschien is hij blij met de aanspraak. ,,Mensen trekken weg’’, zegt hij. ,,Vooral jongeren. Het is goed, La Vélo Francette. Fietsers uit Nederland zien we graag.’’

Volledig scherm Net na Caen wachten de heuvels, je komt er weinig mensen tegen. © Egbert Jan Riethof

Vestingstadjes, gelegen op hoge rotsen en vaak bewaakt door hoekige kastelen, komen voorbij. Clécy, Pont-d’Ouilly, Flers, Domfront. Er zijn er zoveel in dit land. De Ornais, inwoners van het departement Orne, stemmen overwegend centrumlinks, vertelt de waard van Hôtel de France in Domfront, een pleisterplaats voor de fietsers van LVF (met het keurmerk Acceuil Vélo). Of in elk geval, de Ornais moeten niet veel hebben van

Quote De eenzaam­heid wordt dragelij­ker; die verwaait naarmate de uren verstrij­ken Egbert Jan Riethof Marine Le Pen en haar Front National. ,,Gezond verstand, dat is de sterke kant van de mensen hier. Nuchter, met twee voeten op de grond.’’

Langzaam wordt de LVF wat milder voor de fietser: de route volgt voies vertes: voormalige spoorlijnen, vlakke tracés dus, en daarna een eindeloos chemin de halage (jaagpad) langs de rivier de Mayenne. En wat betreft de eenzaamheid: die wordt draaglijker; die verwaait naarmate uren verstrijken, tegelijk met gedachten aan het wel en wee van het thuisleven. Het lijkt wel of die gedachten, terwijl de trappers maar draaien, weigeren dieper te gaan dan de oppervlakte of verder te dwalen dan de overkant van de Mayenne. Even wat drinken, of nog doorrijden? En wat een fraaie oude sluis daar in de rivier. Met een kunstmatige waterval ernaast en een hoog sluiswachtershuis in art-nouveaustijl. Een wandelaar groet vriendelijk: het lukt je wel, zegt zijn knikje. Een kat en een hond, relaxed naast elkaar op een trapje bij een voordeur, draaien hun kop belangstellend mee.

Het lukt ook wel, maar het is op de vierde dag – tussen Angers en Saumur – opeens koud. De zon is er, maar warmte afgeven is er niet bij. Dit gebied staat bekend als Anjou, een naam vooral bekend van een zachtmoedige rode wijn. De Mayenne is inmiddels samengevloeid met de Sarthe en heet bij grote stad Angers nu Maine. Deze mondt op haar beurt uit in de machtige Loire.

Tot Saumur volgt LVF nu tijdelijk oostwaarts het tracé van La Loire à Vélo, een 800 kilometer lange route die al langer bestaat en onder hardcore toerfietsers als hip geldt. Langs de superbrede rivier vol zandbanken gaat inderdaad een gestage stroom van dappere wielrijders: gezinnen, stellen en eenlingen, vaak op hightech toerfietsen of dito e-bikes. Ze groeten elkaar. Het is een nieuwe sub­cultuur.

Volledig scherm Even pauzeren met wat gezelschap © Egbert Jan Riethof

Quote De eenzaam­heid had wel wat, maar het was aanpassen. Terwijl samen fietsen vanzelf gaat Egbert Jan Riethof De oeverdorpen en het grotere Saumur, waar de LVF weer zuidwaarts af zal slaan, vertonen een bepaalde chic, de streek is duidelijk welvarender dan de noordelijke departementen van Normandië. Aan de oever van de Loire liggen traditionele platbodems, gabarres, gemoedelijk te dobberen. In Saumur, waar een rijzig sprookjeskasteel met puntige torens het stadsbeeld bepaalt, is het onverwacht over met de eenzaamheid. Ook hotel Le Londres draagt namelijk het vignet Acceuil Vélo en zo vormt zich in de lounge een groep fietsvrienden die de beleving van het zuidelijke deel van het tracé zullen delen.

De eenzaamheid had wel wat, maar het was aanpassen – terwijl samen fietsen vanzelf gaat. De temperatuur loopt inmiddels snel op tot redelijke waarden en wederom gaat het vooral langs een rivier, de Thouet. Hier is het licht stijgen en dalen langs een overvloed aan smalle landwegen en glooiende wijnvelden. Montreuil-Bellay draagt het embleem van de Petites cités de caractère, een organisatie die dorpsgezichten en lokale cultuurhistorie wil beschermen. Het plaatselijke kasteel staat dan ook overtuigend te pronken. Het is te bezichtigen – wat een eenzame fietser niet snel zou doen. In een van de renaissancistisch gedecoreerde en gemeubileerde toonzalen hangt een portret van een zekere Guillaume le Taciturne (Willem de Zwijger, alias Willem van Oranje). Wie dat is, vraagt iemand grijnzend aan de mevrouw die de scepter zwaait in deze zalen vol kunstschatten. Ze heeft geen idee.

Na Thouars en Airvault, kleine paradijzen van cultuur en architectuur, houdt het stadje Parthenay de boel wat langer op. Dat komt door het uitzicht bij de granieten Porte de la Citadelle. In de diepte het oude stadsdeel Faubourg Saint-Paul en de verweerde brug over de Thouet. Langzaam peddelen toerfietsers in felkleurige kleding over de brug. Ook zij doen kennelijk LVF. De route werd vorig jaar in Nederland uitgeroepen tot Fietsroute van het Jaar. Een bekroning van de samenwerking tussen drie regio’s, zeven departementen en zeker een dozijn toeristische organisaties. De totale kosten bedroegen rond de 6 miljoen euro, voor asfaltering, egalisering, bewegwijzering, veiligheidsmaatregelen en info­panelen.

Na Niort gaat het door een zonbeschenen moerasland met smalle paden en een overdaad aan bloemen, groen, bruggetjes en vrijstaande huizen met blauwe luiken. Le Marais-Poitevin – met la Venise Verte als het mooiste deel – is na de Camargue het vochtigste gebied van Frankrijk. De fietspaden staan in de winter onder water. Het waren les Hollandais die in de 17de eeuw de polders aanlegden waarop het moeras is ontstaan dat nu zo natuurlijk en groen oogt. In het hotel vertelt de eigenaar dat er bijna geen muggen zijn, zeker niet in het voorjaar maar ook nauwelijks in de favoriete maanden van deze hinderlijke insecten: september en oktober. In dit moeras? Geen muggen? Geen muggen.

Volledig scherm Na Niort begint Le Marais-Poitevin, een moerasland. © Egbert Jan Riethof

Op de ochtend van de negende dag doemt La Rochelle op, ooit bolwerk van de hugenoten, stad aan de oceaan of eigenlijk aan de zeestraat genaamd Pertuis d’Antioche. Op de drukke, sfeervolle boulevard staat het gezelschap erbij als een partij verdwaasde ontdekkingsreizigers, verweerd door zon en wind, terug in de bewoonde wereld. Verderop flankeren enorme torens de havenmond: vroeger hing er een ketting tussen om indringers tegen te houden. Na 630 kilometer fietsen, totaal ongetraind, overheerst een licht gevoel van voldoening.

Reisinformatie



Ernaartoe Met de Thalys (vanaf €35 enkele reis) in enkele uren naar Parijs, dan de metro RER, lijn E, ‘ligne rose’ naar het Gare St.-Lazare, en de Intercités naar Caen in 2 uur. Huur een fiets bij Francois Briane van LOC Vélo (zie locvelo.fr). La Vélo Francette (LVF) begint bij het D-Day-strand van Ouistreham, 17 km van Caen. Andere handige beginpunten op de LVF- route zijn vijf stations waar de de hogesnelheidstrein stopt: Laval, Angers, Saumur, Niort en La Rochelle.



De fietsroute De bewegwijzering met een haantje op een roze achtergrond is goed, naar Franse begrippen. Nederlanders zijn nadrukkelijker signalering gewend. Soms moet je goed kijken, zelfs zoeken als het onhandig om een hoek hangt. Advies: download de gps-gegevens van de LVF-site en zet ze in een Google Maps-kaart op de smartphone. LVF heet als onderdeel van het Franse fietsroutenetwerk ook wel V43. Alles over LVF: lavelofrancette.com, waar ook de spiraal-routekaart is te bestellen (Franstalig). Meer info over de La Loire à Vélo-route: fietsen-loire.com. Meer informatie over vakantie in Frankrijk: nl.france.fr. Het origineel van de Pegasus Bridge bevindt zich nog in het Mémorial Pegasus, naast Café Gondrée.



