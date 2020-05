‘Spice It Up’: Kruidenbox uit Colijnsplaat

Echte ouderwetse borstplaat die op de tong smelt

23 november Rond Sinterklaas ligt het weer in de winkels; borstplaat. Kees Westdorp was jarenlang banketbakker/patissier en heeft nu een Ambachtelijk Atelier aan huis. Hij kookt traditiegetrouw ieder jaar zelf borstplaat. “Het is niet toevallig dat dit rond deze tijd van het jaar gemaakt wordt want aanvankelijk was het een apothekersrecept,” legt hij uit. “Borstplaat smelt op de tong en het verzacht je keel en het is goed voor wanneer je het op je borst hebt. Dat verklaart meteen de naam.” Westdorp was jarenlang eigenaar van Patisserie van Opdorp. “Dat bedrijf was mijn kindje, maar de zaak ging failliet.” Toch begon hij, hoewel op leeftijd, aan huis weer met het patissiervak en is zijn beroep nu zijn hobby. Soms bakt hij op aanvraag bruidstaarten. Daarnaast maakt hij van marsepein nu fruit en vleeswaren en maakt hij veel chocoladewerk. “Ik ben een van de laatsten die dit vak beheerst,” weet hij. “Ik werk met de seizoenen mee, dus nu chocoladeletters en borstplaat, richting de Pasen chocolade eitjes. Hij geeft ook workshops bonbons maken maar borstplaat maken kan zelf thuis ook. Neem 600 gr. fijne kristalsuiker, 240 ml. slagroom en 60 ml. water. Kook dit tot 150 ⁰C. Voeg er dan 240 gr. gezeefde poedersuiker aan toe en 60 gr. witte chocolade. Tableer dit of wel meng alles door elkaar totdat je mooie kristallen krijgt. Volgens Kees zie je dat vanzelf. Giet het mengsel in een vorm die wat vochtig is zodat het makkelijk loslaat wanneer het na 10 minuten hard is. Dat smelt op de tong.