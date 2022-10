Samenwerking leidt tot lekkere resultaten in Groede

,,Wij noemen die manier van samenwerken collabs. Nu hebben we een collab met JB Diesch en hebben we een Zeeuwse Babbelaarstout ontwikkeld. Heerlijk, romig, mooi zwart van kleur met koffietoetsen, een heel klein beetje chocoladesmaak naast natuurlijk de karamel van de babbelaar. Goed gelukt’’, aldus Tjeb Witteveen, die aan de wieg van deze stout stond. Stoutbieren komen oorspronkelijk uit Engeland, het bekendste voorbeeld is wellicht het Guinnessbier. Wereldwijd is het een van de populairste bieren. ‘Al kom ik uit Brabant, ik heb Zeeuwse roots en mijn oma had hier in de buurt een vakantiehuisje. Ik at toen al graag babbelaars en bewaar daar goede herinneringen aan. Het idee om hiermee een stoutbier te ontwikkelen in ons brouwerslokaal kwam dus niet helemaal uit de lucht vallen’, lacht hij. ‘Wij ontwikkelden en brouwden het bier hier zelf. De mout, die voornamelijk uit Kloosterzande komt is voor dit bier geroosterd waardoor de zwarte kleur ontstaat. Vanuit heel Nederland is er al veel belangstelling voor dit stoutbier’, zegt hij trots.