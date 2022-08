Pim Verhage is overleden, samen met z'n broer maakte hij snackbar groot: ‘Hij wond klanten om de vinger’

Oprichter Joop Verhage (72) van gelijknami­ge snackketen overleden

Een bekendheid in de snackketenwereld is niet meer. Joop Verhage, die samen met zijn broer Pim in 1967 de eerste vestiging van snackketen Verhage opende aan de Sikkelstraat in Rotterdam-Zuid, overleed gisteren op 72-jarige leeftijd. Hij leed aan de ziekte van Parkinson.

31 maart