Bananenbroodmix van de molenaar uit Oostkapelle is een hit

Bij Korenmolen d’Arke in Oostkapelle wordt graan gemalen met passie en windkracht. Dan moet er natuurlijk wel wind zijn, maar zo dicht bij de kust is dat meestal geen probleem. Molenaar Lennert van der Torren ziet het als een soort van uit de hand gelopen hobby.

,,Ik had als kind al een passie voor molens en ik leerde het vak van de vorige molenaar want dit vak kun je niet uit een boekje leren. Al heb ik wel mijn molenaars-diploma behaald. Nu ben ik op vrijdagen en zaterdagen molenaar. Gelukkig samen met een heel team aan mensen want het is best arbeidsintensief”, lacht hij.

,,De molen dateert uit 1858 en we malen hier onder andere tarwe, gerst, spelt, maïs en rogge. Het lokale product ben ik steeds meer gaan waarderen. Alles wordt dan ook in de buurt geteeld, zowel biologisch als gangbaar. We malen dat hier door elkaar. Onze buurman bakt met ons meel desembrood. Hij is een Fransman, dus dat zijn echte stokbroden waarvoor de mensen hier in de rij staan. Je proeft de pure smaak van het meel dat hier speciaal voor hem gemalen wordt”, zegt van der Torren trots. ,,We hebben grote plannen samen. Nu verkopen we in onze eigen winkel lokale producten die voornamelijk uit de buurt komen, naast diverse soorten meel en vele kant-en-klaarmixen die we zelf ontwikkelen zonder al te veel toevoegingen.”

De bananenbroodmix is nu een regelrechte hit. Er zit naast Oostkapelse bloem ook walnoten, roggemeel en havervlokken in. Het enige wat je zelf nog moet toevoegen zijn overrijpe bananen, eieren, boter en melk. ,,Op bestelling kunnen we het ook in een glutenvrije variant leveren”, geeft hij aan.