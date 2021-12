Vader Ali is diep geraakt door alle kleding en cadeaus voor dochter Haya (21): ‘Je zou er een winkeltje mee kunnen vullen!’

KOMT VOOR ELKAAR Gezocht: kleding in grote maten. Haya (21) weegt door ziekte 170 kilo en heeft geen geld voor dure shops

Als ze lacht, komt de zon gelijk vanachter de wolken tevoorschijn. Haya Almhansie (21) uit Burgh-Haamstede is meestal zo blij als wat. Al is haar leven niet makkelijk. Door ziekte weegt de verstandelijk beperkte Haya op dit moment 170 kilo. Omdat het heel lastig is om passende kleding voor haar te vinden, is Lex Veenstra uit Noordwelle een actie voor de jonge vrouw gestart. Gezocht: kleding in maat 6 of 7 x XL. Ook stoffen en patronen zijn welkom.

13 december