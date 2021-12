Handige Brent (10): ‘Bouwen met pallets is net lego, maar dan in het groot’

KOMT VOOR ELKAARDe 10-jarige Brent Rogiest uit Overslag deed afgelopen zomer mee met huttenbouwen in de speelweek in Zuiddorpe. Hij vond dat zo leuk dat hij nu zelf pallets vraagt.

Brent bouwt al heel lang hutten. Naast zijn schooltijd, in het Belgische gedeele van Overslag (5e leerjaar, bij juf Shari), is hij lekker buiten bezig. Daarnaast speelt hij ook nog voetbal bij KVV Zelzate. Brent bouwt, al dan niet samen met zijn twee broers en zus, hutten in struiken en bomen in de eigen tuin. En deze zomer bij de speelweek. ,,Daar staken ze na het bouwen de hutten in brand.”

Halfpipe en ramp

,,Nu heb ik even geen hut. Ik heb nu wel net een bunker gemaakt samen met mijn broertje van 7 jaar.” Brent vindt het leuk om zelf iets te bouwen en er dan in te spelen. ,,Het opbouwen is wel het leukste. Bij de speelweek kreeg je een thema. Dit jaar was dat sport. Wij hebben iets gebouwd rond skaten. Een gebouw met drie verdiepingen, een halfpipe en een ramp. Bouwen met pallets is net lego, maar dan in het groot.”

Met de pallets die hij vraagt, wil Brent net zo’n hut bouwen als tijdens de speelweek. Liefst samen met zijn vrienden. Van zijn ouders heeft hij permissie om te bouwen in de tuin. Ze mogen de hoogte in. Een bouwsel met verdiepingen is geen probleem. ,,Ik heb nog geen pallets aangeboden gekregen. Ik weet dat ze die in Axel maken, maar of je die zomaar kunt halen?”

Later word ik boer

Zit er in Brent een echte klusman verscholen? ,,Later wil ik eigenlijk boer worden. Misschien ook wel iets in de bouw of techniek. Ik heb al een kleine tractor waarmee ik in de tuin rijd en help graag mee met papa buiten. Ik denk dat ik best handig ben.”

Heb jij pallets voor Brent? Bied je hulp aan!

