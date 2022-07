Zuidelijke nostalgie met thermoskan koffie en Franse eetgewoontes

columnMijn vader had vroeger twee weken zomervakantie. Die twee weken werden ten volle benut, want zo snel als mogelijk vertrokken we richting het zuiden. Daar was het toen nog veel warmer dan hier.

We reden in etappes naar de plaats van bestemming en waren steevast afgeladen want we namen van alles mee. De surfplank, een opblaasbare kano, maar natuurlijk ook een basisvoorraad etenswaren. En daar gingen we, de tolpoorten door. Op richting de Autoroute du Soleil.

Van een airco in de auto hadden we nog nooit gehoord en jarenlang had mijn vader een skai-bekleding, daar plakte je behoorlijk goed aan vast. Mijn moeder had een tas vol Michelin-kaarten en daar keek ik graag op, verlangend naar het volgende knooppunt en het moment dat we er zouden zijn. In een andere tas had ze proviand voor onderweg en natuurlijk een thermoskan koffie want aan de koffie van thuis konden de benzine-stations in die tijd nog niet tippen. We sleten onze uren op de achterbank met naar buiten kijken en luisteren naar de muziek van de cassettebandjes. Natuurlijk Franse chansons die we meezongen en wat meer jazzy muziek waar mijn vader zo van hield. We gingen vooral op vakantie voor de warmte en de zuidelijke geuren en kleuren.

Eigenlijk was de vakantie voor mijn vader best hard werken want vaak reed hij het grootste deel, pakte hij alles in en uit en ondernamen we ter plaatse van alles. We sliepen in een soort jeugdherbergen voor gezinnen, waar we steevast Fransen ontmoetten, Frans leerden spreken en ontdekten welke eetgewoonten zij hadden. Zo leerden we knoflook eten, ik heb het over de jaren 70, en aten we salades als maaltijd zoals deze salade Niçoise.

Kook 250 gr. krielaardappelen, 200 gr. verse sperziebonen en 2 eieren. Laat afkoelen en verdeel over 150 gr. kropsla. Maak een dressing van citroensap, mosterd, azijn en olijfolie en verdeel dit over de sla samen met tonijn uit blik. Snipper er 2 sjalotjes over en serveer met cherrytomaatjes. Na twee weken keerden we bruin verbrand en toch uitgerust terug.