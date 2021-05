Zoet, extra heftig of juist subtiel: ontdek hier welke cocktail het best bij jou past

Fruit fruit fruit: Meer een fruitig type, dan is Sex on the Beach een goede keus, volgens de expert. ,,Deze overbekende cocktail is heerlijk fruitig. Een mix van perziklikeur, sinaasappelsap en cranberry. Deze geelrode cocktail versier je met sinaasappel en een kers. Lekker op een loungebank in het zonnetje, met je voeten in het zand.”



Ingrediënten

30 ml vodka

15 ml peachtree likeur

60 ml sinaasappelsap

45 ml cranberrysap

ijsblokjes



Bereiding

Doe de 30 ml vodka en peachtree likeur in een hurricane-glas. Voeg hierna de sinaasappelsap in je glas.

Roer eventjes zodat het goed gemixt is.

Schenk daarna de cranberrysap via je lepel voorzichtig in je glas.

Een sinaasappelschijfje of een ananasstukje op je glas maakt de cocktail helemaal af.