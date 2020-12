Zo voorkom je kerstkilo’s: ‘Wees niet te streng voor jezelf’

Hoe voorkom je de kerst- en coronakilo’s?

,,Te veel eten met kerst is niet zo erg. Het gaat niet om die twee dagen. Wees niet te streng voor jezelf. Neem wat je lekker vindt en geniet ervan. Als je bewust goed proeft, dan eet je niet meer zo veel, is mijn ervaring. Dus niet hap-slik-weg maar met al je zintuigen eten. Dan vind je eerder de bevrediging die je zoekt. Eet verder gezond, voedzaam en lekker. Met gezond bedoel ik dat je veel varieert, verse ingrediënten gebruikt en 1 tot 1,5 liter vocht drinkt. Met voedzaam bedoel ik: zo veel mogelijk onbewerkt eten. Met lekker wil ik zeggen: stop tijd en liefde in je eten, wellicht heb je daar meer tijd voor. Maak eens een stoofpotje als je thuis werkt - dan moet je in beweging komen om te roeren, ga op zoek naar nieuwe recepten en nieuwe bereidingswijzen en daag jezelf uit.’’