Zo veel calorieën zitten er in je paaseitje

Gezonde truffe­laard­ap­pe­len uit Kloetinge ideaal voor een len­te-me­nu

KLOETINGE - ,,Via via hoorden we van dit ras Vitelotte-Noir aardappelen, en zo besloten we ze te proberen”, vertelt Annemieke van Nieuwenhuyze uit Kloetinge. ,,We hebben altijd gangbare aardappelen maar dit was weer eens wat anders. Omdat ze zo kwetsbaar zijn, begonnen we met een klein perceeltje afgelopen jaar. Ze sloegen goed aan, dus nu verkopen we ze in onze boerderijwinkel aan huis.”

25 maart