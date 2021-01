Zo smaakt je kop koffie nóg beter volgens experts

Delen per e-mail

Voor de studie, gepubliceerd in tijdschrift Food Quality & Preference, gingen onderzoekers van drie universiteiten uit Colombia, Equador en Noorwegen na of de omstandigheden waarin je koffie drinkt, invloed hebben op je smaakervaring. De conclusie: dat doen ze.

De onderzoekers ontdekten dat mensen die koffie dronken in een luide omgeving, ‘minder gevoelig’ zijn voor de ‘zintuiglijke en hedonistische attributen’ van koffie. Anders gezegd: is er veel lawaai, dan ervaren we onze koffie als minder lekker.

Duurdere koffie?

Voor de studie lieten de wetenschappers vierhonderd mannen en vrouwen koffie drinken met een koptelefoon op. In die koptelefoon kregen ze achtergrondgeluiden te horen, opgenomen in een drukke horecazaak. Bij de eerste kop koffie hoorden ze de geluiden op een hoger volume: 85 dB(A) (een afgeleide van decibel), ongeveer het normale volume in een horecazaak. Bij de tweede kop – identiek dezelfde koffie, al wisten de deelnemers dat niet – hoorden ze de geluiden op een lager volume (20 decibel lager).

Wat bleek? De tweede kop van dezelfde koffie smaakte volgens de deelnemers beter. Bovendien dachten ze dat het duurdere koffie was. De aanwezigheid van achtergrondgeluid had invloed op hoe bitter, zoet en aromatisch ze een koffie vonden. Wanneer ons brein meer te verwerken krijgt – meer lawaai, bijvoorbeeld – zijn we minder gevoelig voor andere prikkels, zoals smaken, verklaart het onderzoeksteam.

Je drinkt je kop zwart goud dus maar beter in stilte. Dan smaakt ’ie meteen beter en duurder. Drink je vaak koffie in een luidruchtige omgeving, dan kan je bovendien op den duur sterkere koffie of meer suikerklontjes gaan verkiezen, volgens de wetenschappers. En dat is ook nog eens minder gezond.

