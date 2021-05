Zo maak je Turkse pizza (inclusief de kruidenmix die je ervoor nodig hebt)

videoIn ‘Zoals Alleen Oma Dat Kan’ kookt 24Kitchen-chef Danny Jansen met oma’s én opa’s familierecepten van over de hele wereld. In deze aflevering laat oma Dudu zien hoe ze gemakkelijk haar verse kruiden maalt voor lahmahcun.

Oma Dudu is voor het tv-programma Zoals Alleen Oma Dat Kan opgegeven door haar kleinkinderen. Die smullen als hun grootmoeder kookt. De van oorsprong Turkse heeft jarenlang dagelijks lahmahcun gemaakt. Een gerecht dat wij kennen als Turkse pizza. ,,Dus u bent de koningin van de Turkse pizza?” zegt Danny Jansen, die in in de tv-serie samen met oma’s (en één opa) kookt. ,,Dat kun je wel zeggen”, beaamt oma Dudu. Samen maken ze het gerecht, waarbij oma kritisch meekijkt of Jansen het wel goed doet. Zo moet je het deeg en de saus ‘voelen’ om te weten of hij goed is.



Hieronder vind je de recepten en een videotip van oma Dudu om je kruiden goed te malen.

Lahmacun van Oma Dudu

Ingrediënten

Voor het deeg

1 ei

1 tl zout

250 ml lauw water

25 g bakkersgist

500 g tarwemeel



Voor het gehaktmengsel

4 tenen knoflook

2 uien

½ bos Turkse peterselie

2 rode puntpaprika’s

2 groene puntpaprika’s

500 g lamsgehakt

4 el zonnebloemolie

1 el paprikapoeder

70 g tomatenpuree

2 el salca (turkse paprikapuree)

Zout en zwarte peper, naar smaak



Extra nodig: Pizzasteen, pizzaschep

Bereiding

Deeg

- Scheid het ei en bewaar het eiwit.

- Meng 1 theelepel zout door het eiwit.

- Neem 250 ml lauwwarm water en los hierin het bakkersgist op.

- Meng daar het eiwit met zout doorheen.

- Voeg beetje voor beetje de bloem toe en kneed het geheel langzaam tot een soepel deeg.

- Leg het deeg in een kom met een theedoek erop. Laat het deeg 45 minuten rijzen.

Volledig scherm Frisse salade. © 24Kitchen Gehaktmengsel

- Pel de knoflook en uien.

- Snijd de knoflook, uien, Turkse peterselie, rode- en groene paprika’s in grove stukken. Doe dit in de foodprocessor en snijd ze fijn, maar niet tot puree.

- Schep de fijngehakte groenten in een ruime kom.

- Voeg dan het lamsgehakt, de zonnebloemolie, paprikapoeder, tomatenpuree, salca en zout en zwarte peper toe. Meng alles goed door elkaar.

Turkse pizza

- Verwarm de oven voor op 250 graden met een pizzasteen erin.

- Verdeel het deeg in bolletjes van circa 70 gram. Rol het deeg op een bebloemde werkbank uit tot 2 mm dikte. Verdeel het gehaktmengsel over de deegbodems, laat een randje deeg van ongeveer 1 cm over.

Bak de lahmacun op de pizzasteen in circa 3 à 4 minuten gaar. Het deeg hoeft niet bruin te kleuren.

Tip van oma Dudu: rol de lahmacun op met wat gesneden ijsbergsla en knoflooksaus ertussen.

Turkse salade

Volledig scherm Lahmahcun. © 24Kitchen Ingrediënten

1 rode ui

1 citroen

1 komkommer

1 rode puntpaprika

3 el zwarte Turkse olijven, zonder pit

150 g cherrytomaten

3 takjes munt

10 g verse dille

100 g Turkse witte kaas

2 ingemaakte Turkse groene pepers

3 el extra vergine olijfolie

Zout en versgemalen peper, naar smaak

Optioneel: gefrituurde kappertjes

100 g kappertjes

Flinke scheut zonnebloemolie



Bereiding

- Pel en snijd de rode ui in dunne halveringen.

- Doe de gesneden ui in een ruime mengkom.

- Snijd de citroen door de helft en pers het sap uit boven de rode ui.

- Was de komkommer, paprika en cherrytomaten.

- Verwijder de zaadlijst van de paprika. Snijd de paprika en komkommer in blokjes, halveer de tomaten en de olijven in ringetjes.

- Pluk de blaadjes van de munt en snijd in dunne reepjes. Snijd de takjes dille fijn, de Turkse witte kaas in blokjes en de groene pepers in ringetjes

- Meng alle ingrediënten in de mengkom met de ui. Maak de salade af met olijfolie en zout en peper, naar smaak.

Optioneel: gefrituurde kappertjes:

- Giet de kappertjes af en knijp ze uit.

- Verhit een 3cm laag zonnebloemolie in een steelpan met stevige bodem.

- Voeg de kappertjes toe als de olie heet is. Let op: dit spat!

- Bak de kappertjes in ca. 2 à 3 minuten krokant totdat ze niet meer bruisen.

- Giet de kappertjes af in een zeef boven een mengkom.

- Serveer de salade in een mooie kom. Strooi de gefrituurde kappertjes er overheen.

Dol op Danny’? Bekijk hier de videoserie Koken met blik waarin hij kookt uit zijn voorraadkast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.