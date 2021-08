Zo houd je wespen van tafel

Koken & EtenBijna niemand zit te wachten op wespen in de buurt van de eettafel. Jan Smit, bijen- en wespendeskundige bij EIS Kenniscentrum Insecten in Leiden legt uit hoe je dat voorkomt. ,,Ga vooral niet wapperen met je handen.”

,,De beste manier om te voorkomen dat wespen op je tafel landen, is afleiding. Zet een schaaltje met een beetje bedorven fruit – een appelklokhuis is ook prima – aan de andere kant van je tuin of balkon. De wespen zullen daarop afgaan.

Dat werkt ook op kleinere balkons: ik zat een keer appelgebak te eten op een halve meter afstand van het schaaltje en had nergens last van. Als je bang bent om een wesp in te slikken, leg je een bierviltje op je glas of een bierdop op je flesje bier.

Ga vooral niet wapperen met je handen. Dan voelt de wesp zich aangevallen en kan hij juist prikken. Ik kan me voorstellen dat een wespennest overlast veroorzaakt bij een kinderdagverblijf, maar in de meeste gevallen kun je een nest het best laten zitten. Ik ken maar één bedrijf in Groningen dat wespennesten verwijdert zonder gif: ze gebruiken een heel sterke stofzuiger. De meeste wespenbestrijders gebruiken dus wel gif en dat is funest. Daarmee vernietig je niet alleen de wespen, maar ook andere dieren uit ons ecosysteem.

Afnemende tolerantie

De paniek om wespen heeft vooral te maken met onze afnemende tolerantie: de mens wil alles controleren. Uit Duits onderzoek blijkt dat driehonderd gewone wespen in zes uur tijd liefst 2500 vliegen en 650 andere insecten vangen. Bovendien spelen wespen een rol bij de bestuiving, vooral bij kruiden met bruinachtige bloemen, en daarmee vervullen ze een rol in het ecosysteem.

Ter relativering: omdat ik onderzoek doe naar wespen, word ik per jaar tientallen keren gestoken. Verreweg de meeste mensen krijgen van een wespensteek geen allergische reactie.’’

