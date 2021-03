Zo gevaarlijk zijn koekenpannen voor jou, het milieu en de vogels

De anti-aanbaklaag in je pan is teflon, een soort plastic. ,,Zodra je wat vet in de pan hebt zitten en er bijvoorbeeld vlees in bakt wordt de pan ongeveer 200 graden. Dan is er niks aan de hand, ook niet voor de vogel”, legt chemicus Jacob de Boer in een tv-uitzending van Keuringsdienst van Waarde uit. ,,Wanneer de pan verhit op gas, zonder vet erin, kan de pan tot wel 400 graden worden. Dan kan teflon ‘monomeren’ en ontstaan er brokstukjes die extreem giftig zijn, ook voor de mens.” Vogels hebben veel gevoeligere luchtwegen dan mensen en zijn dus ook vatbaarder voor de giftige stoffen die vrijkomen: ze worden benauwd en overlijden in de meeste gevallen heel snel.