Zo gedraag je je op vakantie in restaurants: ‘Na elf uur ’s ochtends bestel je geen cappuccino meer’

column Troosteten vult even de leegte op die is ontstaan

Gisteren was het alweer drie maanden geleden dat mijn vader overleed. Ik weet niet goed of dit nu lang of kort is. Voor mijn gevoel heb ik hem al lang niet gezien of horen praten, maar het lijkt ook nog maar kort geleden dat we aan zijn kist stonden en hem begroeven. Het is alsof mijn gevoel voor tijd me, als het om rouw gaat, in de steek laat.

24 juni