Zo eet je een croissant: ‘In de lengte doormidden snijden is uit den boze’

Smullen maar! Woerden heeft nu een eigen kaassnack (en hier kun je 'm straks proeven)

Wat doe je als een kaasstad jarig is? Dan vier je dat natuurlijk met een kaastraktatie. Speciaal voor de viering van 650 jaar stadsrechten is er een kaaskroket ontwikkeld. Vanmiddag was de nieuwe snack voor het eerst te proeven.

21 februari