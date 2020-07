Zo doen hippe bakkers dat: Arend (36) blogt, twittert en bakt vierkant brood

column margot verhaagen Vakantie

15:16 Zoals het er nu naar uitziet, gaan Man en ik dit jaar pas in het naseizoen op vakantie. Eigenlijk zouden we nu weg zijn, maar dat hebben we gecanceld vanwege corona. En nog staat Man niet te trappelen om in de nazomer te gaan, maar ik heb toch echt behoefte aan een break om me even op te laden. Al loop je in het naseizoen wel het risico dat iedereen al weer aan de slag is, terwijl jij nog geen mail wil lezen en afspraken kan maken.