Zo blijven je kruiden jarenlang fris en fruitig

De juiste kruiden kunnen je recept nog nét even lekkerder maken, maar elke avond verse kruiden gebruiken kan nogal een uitdaging zijn. Verse kruiden staan namelijk niet bekend om hun lange houdbaarheidsdatum. Dus hoe zorg je dat je jouw kruiden niet telkens moet weggooien, omdat de tijd ze oneetbaar heeft gemaakt? Dit is één van die kleine handigheden die Ramon uitlegt in zijn boek Wayooh! Hij streeft ernaar koken zelfs voor de meest onervaren koks toegankelijk te maken.

Zelf gebruikt Beuk zijn verse kruiden vooral om de fijne smaak naar boven te brengen. ,,Je kunt kruiden als munt, peterselie en basilicum in flinke hoeveelheden aan je gerechten toevoegen, zonder dat ze gaan overheersen.’’ En kruiden zijn volgens Beuk niet alleen lekker, maar ook nog eens gezond. ,,Sommige kruiden zijn goed voor de ogen, andere voor de doorbloeding, spijsvertering of het verzachten van maagklachten.’’ Als voorbeeld wijst hij naar tijm- en muntblaadjes: ,,Tijm houdt onze bloeddruk laag, onze botten gezond en is goed voor ons immuunsysteem. En een flinke hand muntblaadjes door je gerecht kan niet alleen heerlijk zijn, maar verzacht ook maagklachten en bevordert de spijsvertering.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het geheim van de vriezer

Er is dus veel reden om te koken met verse kruiden, maar hoe houd je ze goed en gezond? De meeste mensen kopen een hoop kruiden, gebruiken een hand vol voor het koken en blijven vervolgens zitten met een handvol groenvoer dat uiteindelijk de vuilnisbak ingaat. Doodzonde en volledig onnodig, zegt Beuk.

,,De oplossing is invriezen’’, legt Beuk uit. ,,Bij invriezen blijven de smaak en genezende werking van de kruiden behouden. En als je ze goed afsluit in handige zakjes of bewaarbakjes, kun je kruiden in de vriezer minimaal een jaar goed houden.’’

Dat bewaren is makkelijker dan je misschien denkt. ,,Stop bosjes verse kruiden in hun geheel in bakjes of zakjes en plaats ze in de vriezer. Vooral niet eerst snijden of hakken, want dat gaat ten koste van de smaak!”

Wanneer je de kruiden weer wilt gebruiken, haal je ze simpelweg uit de vriezer. Maar let erop dat je ze bevroren in de pan gooit: ,,Als je de kruiden eerst laat ontdooien, gaat dat ten koste van de smaak en het uiterlijk.”

Volgens Beuk zijn er veel redenen om vaker met verse kruiden te koken. ,,Maar veel mensen halen die kruiden niet in huis, omdat ze vaak met overgebleven bosjes blijven zitten die vervolgens de prullenbak ingaan. In de onderstaande video laat ik je de meest eenvoudige manier zien om je kruiden in te vriezen en optimaal van alle voordelen te genieten. Zo hoef je dus nooit meer iets weg te gooien. Ik wens je veel kookplezier en een optimale gezondheid!’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.