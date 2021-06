Zin in kersen? Nog even geduld... De kersentijd begint over twee weken

,,We worden heel vaak gebeld of de kersen al rijp zijn, mensen komen in de winkel. Ze snappen niet dat er nog geen kersen zijn’’, zegt kersenteler Theo Vernooij in zijn boomgaard aan de Groenwoudseweg in Cothen. Hij verwacht dat het nog minstens anderhalve week gaat duren voordat de plukkers de ladder opgaan.



De vroegste soorten hebben al wel een mooie rode blos op de wangen. ,,Toch durf ik nu nog niet te zeggen dat de kersen in het weekeinde van 20 juni al rijp zijn. Zeker met het mooie zonnige weer dat we nu hebben, rijpen ze goed. Dus na de twintigste juni móet lukken.’’