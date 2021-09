Zeven keukenhulpjes waarvan je niet wist dat je ze nodig had

Naast een goede messenset, je staafmixer en fatsoenlijke grote en kleine pannen, is culinair journalist Onno Kleyn groot fan van de raspen die hij in zijn keukenla heeft liggen. ,,Dit zijn de raspen van het merk Microplane, die zijn voor mij echt onvervangbaar en die moet je echt hebben, vind ik.”

Het verschil tussen de standaard stalen raspen en de raspen van Microplane zit hem in het materiaal, vertelt Kleyn. ,,De raspen van Microplane komen uit de houtindustrie en hebben allemaal tandjes die zijn geslepen. Met een plaat staal waar gewoon gaten in gemept zijn, daar rag je iets mee kapot, maar je raspt niet echt. Ik heb bijvoorbeeld een citrusrasp en als je een citrus gaat raspen mag je nooit het wit meenemen, je mag alleen de kleur meenemen, en met zo’n ding gaat dat echt perfect.”

Specerijen fijnmaken met vijzel

Ondanks dat er ontelbaar veel gadgets zijn die het koken makkelijker maken, is toch vooral het standaard kookgerei volgens Kleyn onmisbaar in de keuken. ,,Je kunt namelijk bijna alles gewoon vervangen door een mes”, zegt de journalist. ,,Behalve een staafmixer, wat je dan nodig hebt is een vijzel. Een goede vijzel is een Indonesische cobek. Ik heb een kleinere variant van aardewerk, die is aan de buitenkant geglazuurd en aan de binnenkant niet. Daar is het lekker stroef en dan kun je daar lekker mee gaan vijzelen. Dat is belangrijk voor specerijen.”

Voor foodblogger Manon Proper, schrijfster van het receptenboek Bistro Manon, is haar koffiebonenmaler het ideale keukenhulpje. ,,Voor mij is dat de perfecte manier om mijn eigen kruidenmix te maken. In een normale keukenmachine krijg je het nooit goed fijn en in een koffiebonenmaler is dat heel snel gebeurd.”

Warmwaterbad ideaal voor vlees, vis en groenten

Chef-kok Mounir Toub, onder andere bekend van 24Kitchen, gebruikt voor vrijwel alles zijn sous-vide-apparaat. ,,Dat is heel handig en zeker niet voor de hand liggend, want niet veel mensen kennen het. Het idee van een sous-videbad is dat je een stukje vlees, vis, groente of fruit in een vacuümzak doet – of in zo’n ziplock-zak die je in de supermarkt kunt kopen – en daar doe je kruiden en specerijen of wat bouillonvocht bij, en dat gaat dan in zo’n warmwaterbad. Dat warmwaterbad kan op de milligraden worden afgesteld, dus 51,1 graden is bijvoorbeeld perfect voor rare vlees.”

Met een sous-vide-apparaat kun je voedsel dus vacuümgaren, waarbij het product in combinatie met bijvoorbeeld kruiden en specerijen eerst vacuüm verpakt wordt. ,,Als je het stuk vlees erin hangt, wordt het dus niet warmer dan die 51,1 graden en dan krijg je dus de perfecte graden”, legt Toub uit. ,,Het enige wat je daarna hoeft te doen is het vlees, zodra het een uur of anderhalf uur heeft gegaard, heel kort om en om te bakken, zodat je zo’n bruining hebt aan de buitenkant. Dan is jouw vlees perfect rood.”

,,Ik heb er zelf twee”, vertelt de chef-kok. ,,Een warmwaterbox, dat is een soort mini broodoven, een soort vierkant kastje, maar ik heb ook een staaf van het merk Anova. Het lijkt op een staafmixer en die doe je dus in een bak met water, je kunt hiervoor een pan gebruiken, maar ook een bak of zelfs gewoon de wasbak. Het water wordt dan de temperatuur die je instelt en je kunt het apparaat dan zelfs op afstand met je telefoon instellen.”

,,Wat ik ook vaak gebruik, maar dat heeft echt bijna niemand thuis, is een vacumeerapparaat waar ik dingen in kan vacumeren. Aan de hand daarvan gebruik ik mijn sous-vide-apparaat of kan ik het bewaren”, aldus Toub.

Snelkookpan ten onrechte oubollig imago

Proper zweert bij het gebruik van haar snelkookpan. ,,Mensen vinden het vaak heel oubollig, maar voor mensen die een druk leven of een gezin hebben, is dat echt een enorme aanrader. Het versnelt enorm de kooktijd van alles, dus daar ben ik wel echt fan van.”



Volgens Kleyn is het verder ook belangrijk dat je voldoende sortering hebt van je pannen. ,,Als je bijvoorbeeld in een te grote koekenpan bakt, dan verbrand het vet eromheen. Je moet dus altijd een passende koekenpan hebben en je moet er ook een heel stel van hebben. Ben je met minder mensen in huis, dan heb je dus een kleinere koekenpan nodig.”

Meer tips en trucs nodig? Bekijk hier onze Keukenheks:

