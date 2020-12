Zeven Cambodjanen overleden en 130 in ziekenhuis na drinken giftige rijstwijn

Het drinken van goedkope en zeer sterk alcoholische dranken is een groot probleem in de arme landstreken van Cambodja. Rijstwijn wordt doorgaans thuis gemaakt en is heel populair bij sociale gelegenheden. Soms wordt de drank niet op de juiste manier gestookt en bevat daardoor het giftige methanol in plaats van ethanol.



Methanol kan al in kleine concentraties dodelijk zijn. Jaarlijks komen vergiftigingen met het goedje voor en lang niet altijd gaat het hier om ‘huisvlijt’. Ook van merkwijn die al jaren op markten wordt verkocht en wordt gebotteld in de hoofdstad Phnom Penh is minstens één vergiftigingsgeval bekend.