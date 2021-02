Zeeuwse apfelschorle: dan is het lente - in elk geval in je glas

Zaten we vorige week nog in de winter, nu is het bijna voorjaar. Tijd voor een lente-drankje met bijvoorbeeld I love Zeeland appelsap uit Krabbendijke.

Gert-Jan Hiel is het brein achter dit appelsap, dat er inmiddels ook in sinaasappelsap en in een apfelschorle, appelsap met bruiswater, is. ,,Ik begon bij Zeeuwse Zon waar ik een afstudeeronderzoek naar fruitsappen in de horeca deed. Een erg leuke opdracht natuurlijk,” vertelt hij enthousiast. ,,Ik zag dat er een gat in de markt was voor een fruitsap uit Zeeland en ben met dat idee aan de slag gegaan bij Zeeuwse Zon. Zij maakten al sappen van Zeeuws fruit onder de naam Zuver. Dat zijn sappen voor bedrijven en supermarkten. Ik wilde me echt op de horeca richten. Die ruimte kreeg ik volop en het liep eigenlijk best wel goed.”

,,Ik had in Zeeland al een groot deel van de horecazaken bezocht en was er eigenlijk klaar voor om de rest van Nederland te gaan veroveren en verder uit te groeien. Maar corona gooide helaas roet in het eten. Zo jammer want we hebben met deze drie versies een mooi assortiment. Gelukkig heb ik er alle vertrouwen in dat we komend jaar weer gaan knallen. We staan inmiddels bij veel boerderijwinkels die gelukkig nog gewoon kunnen verkopen.”

Zeeuwse apfelschorle is calorie-arm en bevat weinig suikers. Een goede reden om hier een cocktail mee te bereiden. Mix een flesje apfelschorle met met crushed ijs en Searoop zwarte bes. Versier met verse munt. Voor een versie met alcohol voeg je er wodka aan toe. Het is lente, in ieder geval in je glas.