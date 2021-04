Zakjes ketchup in VS niet aan te slepen door massaal bestellen van takeaway

Koken & etenSinds de uitbraak van de coronapandemie zijn veel horecazaken overgeschakeld op takeaway. Nu dreigt er een tekort aan zakjes met tomatenketchup in de Verenigde Staten, waar het sausje razend populair is. De productie bij Kraft Heinz Co. draait op volle toeren, maar het bedrijf kan het aantal bestellingen niet bijhouden.

Er dreigt niet alleen een wereldwijd tekort aan toiletpapier door een crisis in de containersector. In de VS vreest men nu ook voor een ketchuptekort. Het klinkt als een grap, maar dat is het niet. ,,Iedereen is ketchup aan het inslaan”, zegt Chris Fuselier, eigenaar van een restaurant in Denver.

Quote We zijn overal op ketchup aan het jagen, ook in de supermark­ten Chris Fuselier, restauranteigenaar Niet alleen de kleine horecazaken zijn volop op zoek naar ketchup, maar ook grote fastfoodketens willen het geliefde sausje aan hun klanten blijven geven. ,,We zijn overal op ketchup aan het jagen, ook in de supermarkten”, gaat Fuselier verder. Ketchup is onmisbaar in de Amerikaanse fastfoodcultuur. Voor de meeste Amerikanen is een hamburger met friet niet compleet zonder ketchup.



De prijzen van ketchup swingen intussen de pan uit. De prijs van een zakje ketchup is sinds januari 2020 gestegen met 13 procent. Hun marktaandeel heeft dat van de traditionele ketchupflessen helemaal overgenomen. Vorig jaar werd er in de Verenigde Staten meer dan 1 miljard dollar (omgerekend zo'n 847 miljoen euro) aan ketchup verkocht, een stijging van 15 procent tegen 2019. Goed voor maar liefst 300.000 ton aan ketchup. Volgens onderzoeksbureau Euromonitor is ketchup de meest geconsumeerde saus in de Verenigde Staten.

Extra productielijnen

Kraft Heinz Co. blijft de koning van de ketchup, zo blijkt uit onderzoek van Euromonitor. Het bedrijf heeft bijna 70 procent van het marktaandeel in handen. Maar zelfs Heinz - met 150 jaar ervaring - was niet voorbereid op de stormloop. Het bedrijf kan het aantal bestellingen van klanten niet langer bijhouden.

Nog deze maand wil Heinz twee nieuwe productielijnen openen om de productie van de ketchupzakjes met 25 procent te verhogen. Het bedrijf zou 1 miljard ketchupzakjes per jaar kunnen maken. En dat is nog maar een begin. Extra shifts en werknemers moeten de productie verder opdrijven. ,,We doen alles wat we kunnen”, luidt het bij Heinz.

Hoe het in de Nederland is gesteld met de distributie, wil Heinz niet zeggen. In ons land is één fabriek die ketchup produceert. Dat is in het Gelderse Elst.

