Worm nestelt zich in amandelen van Japanse vrouw na eten van sushi

Dokters van het St. Luke’s International ziekenhuis in de Japanse hoofdstad verwijderden de onaangekondigde bezoeker uit de keel van de vrouw met een pincet. Uit een wetenschappelijke studie van het Amerikaanse blad Tropical Medicine and Hygiene blijkt dat het beestje aanwezig kan zijn in rauw vlees of rauwe vis zoals sashimi en sushi. De 25-jarige vrouw had vijf dagen voor het verwijderen van het beestje sushi gegeten.