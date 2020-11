Winkels Albert Heijn in weken voor kerst open tot middernacht

Door de coronapandemie zijn we massaal online gaan bestellen. AH heeft de capaciteit al verdubbeld en met de feestdagen zullen veel klanten hun boodschappen graag laten bezorgen. Daarom worden vanaf komende zondag zes weken lang op alle dagen van de week boodschappen aan de deur gebracht. Daarnaast zal AH voor het eerst online bestelde boodschappen op tweede kerstdag gaan bezorgen. Van Egmond: ,,De klanten met een bundel krijgen voorrang.”



Een aanvullende maatregel om de drukte in te dammen: houdbare producten zijn in de weken ervoor in de bonusaanbieding.



Om klanten te helpen, zijn er receptenkaartjes in de winkels en de jaarlijkse Allerhande ligt vanaf 6 december - als de goedheiligman naar Madrid is vertrokken - in de winkel. De cover van het magazine werd vanmiddag onthuld. Het is een enorme trifle. AH noemt dit dessert ‘hét ultieme nagerecht dat door tienduizenden Nederlanders met kerst wordt geserveerd’.