Wil je veganistisch proberen te eten? Experts geven hun beste tips

Na het lezen over de misstanden in de bio-industrie en het zien van films over een plantaardige levensstijl, besluit ik om zelf een maand geen dierlijke producten te eten, zelfs geen honing en kwark. Dat is geen makkelijke opgave voor een uitgesproken zuivel- en vleesfanaat. Ter info: ik kom uit een Koerdisch-Nederlands nest. Ik groeide op met gekruid lamsvlees, ovenschotels met gehakt en gemarineerde kippendijen. En: iedere ochtend kaymak (superdikke room) of kwark.



Zo'n vegan challenge lijkt me daarom een gigantische opgave. Maar diëtist Lisa Steltenpool, stelt me telefonisch gerust. Volgens haar is het easy peasy om veganistisch te eten. Steltenpool is gespecialiseerd in veganistische voeding. Ze stuurt me haar boek Vegan Vibes, een gids voor de (beginnende) veganist. In het boek - met bladzijdes om op te eten - pleit ze voor een niet-dogmatische aanpak.



,,Hoe plantaardiger mensen eten, hoe beter. Maar ik vind dat iedereen voor zichzelf mag bepalen hoeveel procent veganistisch hij of zij eet’’, zegt ze. En: ,,Alle beetjes helpen. Als jij echt niet zonder kwark kunt, dan eet je toch gewoon vegan met uitzondering van kwark.’’