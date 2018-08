Wijn van Nederlandse bodem: er zitten heel goede bij

Op wereldschaal stelt de Nederlandse wijnsector niet veel voor: op 157 hectare van de Nederlandse bodem zijn wijnstruiken geplant, telde het CBS vorig jaar. De regionale landbouwcijfers kwamen gisteren naar buiten. Ter vergelijking, in Frankrijk beslaan alle wijngaarden circa 800.000 hectare.

Desondanks: we doen het lang niet slecht als minispeler. ,,De kwaliteit wordt beter en beter'', vindt wijnschrijver en -kenner Harold Hamersma. Dat komt volgens hem vooral omdat de ervaring groeit. ,,De wijnmakers werken fanatiek op kleine perceeltjes, die vaak nog geen voetbalveld groot zijn. Ze kennen de druiven bij wijze van spreken persoonlijk. Bovendien huren ze vaak consultants in voor advies. En het klimaat lijkt beter en beter te worden. We beginnen een wijnland te worden.''

Achtertuin

We komen van ver, schetst Hamersma. ,,De Romeinen namen de wijnranken in hun handbagage mee destijds, maar Napoleon heeft de wijnbouw in ons land beëindigd. Nu pikt het weer op. Maar vergeleken met andere landen zijn we een Pinkeltjeland. We hebben minder dan tien bedrijven per provincie en het totaal aantal flessen dat wordt geproduceerd bedraagt 1,2 miljoen. Alleen van Lindeman's Chardonnay worden al 30 miljoen flessen gemaakt. Wat wij doen, past in de achtertuin van een Australisch wijnbedrijf.''

Soms proeft Hamersma nog weleens 'koud aardappelsap'. ,,Dan weet een maker ook wel dat hij er nog niet is.'' Maar er zijn echt goede wijnen. In de businessclass van KLM krijgen de reizigers een Zeeuwse wijn. ,,En niet omdat die vies is. Je hebt zulke mooie bedrijven. De Linie in Made, Frysling in Friesland, Apostelhoeve in Limburg.''



Zijn bedrijf heeft nu eenmaal veel ervaring, legt Mathieu Hulst van de Apostelhoeve uit. ,,We zijn het oudste commerciële wijnbedrijf, dat telt mee.'' Een ander voordeel: de locatie. Limburg telt meer heuvels dan de rest van het land waardoor de wijnranken meer zon vangen. Klassieke druivenrassen als de Riesling, Pinot Noir en Pinot Blanc doen het goed op die grond. Wat er ín de grond zit kan ook helpen: kalk, mergel, ijzer.

Rode wijn blijf moeilijk in ons land, vindt Bernard Nauta van Anderewijn.nl. ,,Wel frisse witte wijn en soms rosé.'' Dat heeft alles te maken met de druivensoorten: de klassiekers hebben veel warmte nodig, terwijl de nieuwe soorten zodanig zijn gekruist dat ze beter tegen de kou kunnen. De Johanniter bijvoorbeeld. ,,Wijnmakers worden steeds knapper om in dit klimaat acceptabele wijn te maken.''

Hittegolven

Toch: uiteindelijk zullen de klassieke druiven de overhand krijgen, denkt Hulst van de Apostelhoeve. ,,Het omslagpunt kwam in 1985. Vanaf het jaar erna zien we meer pieken in de temperatuur, meer hittegolven en dagtemperaturen boven de 25 graden Celsius.'' Deze zomer is extreem, wat best eens zou kunnen resulteren in goede wijn. ,,We weten het pas volgend jaar, maar we gaan dit jaar al op 10 september plukken. Een maand eerder dan normaal!''

Quote De wijnen worden interessan­ter, smaakvol­ler en beter gastrono­misch inzetbaar. Jeroen van Mierlo, vinoloog

De wijnen worden lekkerder, meent vinoloog Jeroen van Mierlo. ,,Naast het feit dat bijna alle Nederlandse wijnen ‘technisch correct’ zijn, zien we dat er de afgelopen jaren meer en meer vooruitgang wordt geboekt op de smaakrijkdom en complexiteit van de Nederlandse wijnen. Je kunt zeggen dat kwaliteit van de Nederlandse wijn steeds beter wordt. De wijnen worden interessanter, smaakvoller en beter gastronomisch inzetbaar. Een mooie aanvulling op de Nederlandse streekproducten.''

Stevig prijskaartje

Die trots op eigen, lokale producten zwengelen de verkoop aan, ziet Hamersma. ,,Er is een groeiend respect voor producten uit de buurt. Mensen vinden het leuk om een wijn van Texel te drinken bij Texels lam en een Zeeuwse wijn bij Zeeuwse zeekraal.'' Aan dat enthousiasme hangt wel een stevig prijskaartje, vanwege de kleinschalige productie. ,,Een fles is vaak 10 tot 20 euro'', zegt Hamersma. ,,En dat geven mensen niet makkelijk uit. Er is maar een kleine groep die bereid is zo'n bedrag uit te geven.''