Wie kookt met een maaltijdbox, verspilt minder voedsel: hier zie je hoeveel precies

Eén knoflookteentje, afgemeten hoeveelheden kruiden en precies het aantal kipfilets dat je nodig hebt voor jouw huishouden. Veel Nederlanders hebben inmiddels ontdekt dat een maaltijdbox geweldig handig is. Je blijft niet zitten met een halve bos peterselie en een half zakje geraspte kaas, die wellicht in een hoekje van de koelkast verdwijnen en die je uiteindelijk weggooit. Het scheelt dus, maar hoeveel dan? HelloFresh heeft volgens Pauwel Wiertsema, de ceo Benelux van het van oorsprong Duitse bedrijf, ‘uniek onderzoek’ laten doen.

Overigens vogelden onderzoekers van de universiteit van Michigan vorig jaar al uit dat een maaltijdbox minder milieubelastend is dan een maaltijd zelf bereiden. Ondanks de extra verpakking pakt de CO2-voetafdruk niet zo slecht uit. Verder stelden de onderzoekers toen al vast dat ingrediënten in de juiste porties voedselverspilling tegen gaan. Zeker als je ze vergelijkt met maaltijden die je zelf bereidt met ingrediënten uit de supermarkt.

Quote Gemiddeld bedroeg de verspil­ling bij een zelfgemaak­te maaltijd 286 gram. Bij een maaltijd uit de boxen was dat gemiddeld veel lager

Honderden Nederlanders, Belgen, Amerikanen, Canadezen, Duitsers en Britten wogen en analyseerden twee weken lang hun ingrediënten, het snijafval en de restjes uit de pan en de kliekjes op het bord. Ze hielden precies bij hoeveel gram pasta ze in de vriezer stopten, hoeveel in de koelkast terechtkwam. Ze gaven telkens aan wat ze die avond hadden gegeten: iets zelfgemaakts, een maaltijd uit een box, een afhaal- of bezorgmaal of dat ze kliekjes hadden gegeten.

Quote We dachten al wel dat onze boxen verspil­ling zouden terugdrin­gen, maar we konden het nooit staven Pauwel Wiertsema Gemiddeld bedroeg de verspilling bij een zelfgemaakte maaltijd 286 gram. Bij een maaltijd uit de boxen was dat gemiddeld veel lager: 200 gram per persoon oftewel ruim 30 procent minder. Het gaat om eten dat in de pan blijft of op het bord blijft liggen en om eten dat bij het bereiden verloren gaat, eetbaar of niet eetbaar. Gemiddeld blijft er bij kleine huishoudens (één of twee personen) iets meer over dan bij grotere huishoudens, vooral als de maaltijd zelf in elkaar is gezet.



,,We dachten al wel dat onze boxen verspilling zouden terugdringen, maar we konden dat nooit staven”, aldus Wiertsema. Onderzoekers van het Wuppertal Institute hebben het onderzoek uitgevoerd, met een indrukwekkend internationaal expertisepanel met wetenschappers van TU Berlin, Münster University of Applied Sciences, Wageningen University en University of Cambridge.”

De bevindingen zijn toepasbaar op andere maaltijdboxen, want alle werken met precies afgepaste hoeveelheden kruiden, vlees, groente en fruit, of het nou Marley Spoon, Eko Menu, De Vegan Box, Allerhande Box, De Krat of De Familybox is.

Volledig scherm Pauwel Wiertsema, ceo van HelloFresh. © HelloFresh ,,Als ik naar mezelf kijk, dan merk ik dat ik sinds ik klant ben – al voordat ik er werkte – minder weggooi: die halve prei die ik niet had gebruikt of een potje augurken dat je anders moet weggooien. Wat ik ook hoor van andere klanten is dat ze minder zijn gaan consumeren sinds ze onze maaltijdboxen gebruiken. Ze gaan minder naar de supermarkt en kopen dan kennelijk minder dingen die ze niet gebruiken.”

De conclusies bewijzen voor Wiertsema vooral dat zijn bedrijf bezig is met iets goeds. ,,We hebben als missie ‘Change the way people eat forever’ en een aspect daarvan is duurzaamheid. We zijn er trots op dat je alleen maar door klant te zijn voedselverspilling tegengaat.”



Het duurzaamheidsrapport, dat deze week verschijnt, legt verantwoording af aan de aandeelhouders over de route die HelloFresh volgt. Naast het terugdringen van voedselverspilling bij de klanten wil het bedrijf ook zorgen dat de bezorging nog efficiënter en minder milieuvervuilend wordt. Dit is niet het einde, aldus Wiertsema. ,,Het is de eerste keer dat we dit doen en er zijn nog veel vragen die hieruit volgen. Het is super interessant om te zien wat er nu is uitgekomen. We gaan er ongetwijfeld meer mee doen.”

Quote De verspil­ling is nog niet nul gram. Ik denk dat HelloFresh en ook andere aanbieders dit kunnen gebruiken om te zorgen dat de mismatch tussen wat er in de box zit en wat mensen eten kleiner wordt Toine Timmermans, Universiteit Wageningen Dat is ook wat verspillingsdeskundige Toine Timmermans van de Universiteit Wageningen zou aanraden, ook om te voorkomen dat het een ‘Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend’ wordt. Op verzoek van deze site nam Timmermans het rapport door. ,,Ik wist dat het bedrijf een onderzoek naar voedselverspilling zou beginnen, maar dat risico van preken voor eigen parochie ligt op de loer. Ik moet zeggen dat de opzet er gedegen uitziet en het is super goed dat ze dit doen. Het was inderdaad nooit eerder uitgezocht.”

Het rapport zou alleen nog mooier - en waardevoller - zijn als er meer maaltijdboxen waren meegenomen en dat de bedoelingen van de onderzoekers minder duidelijk waren. ,,Als we in Wageningen onderzoeken doen, proberen we de deelnemers zo min mogelijk te beïnvloeden en dat is hier bijna onvermijdelijk. We proberen de bedoelingen zo goed mogelijk te verstoppen, hoe moeilijk dat ook is.”

Een van de kanttekeningen die Timmermans verder wil maken, is dat de doelgroep beperkt is en dat heeft gevolgen voor de representativiteit. ,,De deelnemers zijn hoogopgeleid en hebben een hoog inkomen. Terwijl we juist zien dat gezinnen met jonge kinderen het meest verspillen. Maar de resultaten bevestigen wel de hypothese.”

Verder valt op dat er de maaltijdboxenmaker er nog niet is. ,,De verspilling is nog niet nul gram. Ik denk dat HelloFresh en ook andere aanbieders dit kunnen gebruiken om te zorgen dat de mismatch tussen wat er in de box zit en wat mensen eten kleiner wordt.” In de communicatie met hun klanten kunnen ze laten zien hoe andere klanten zorgen voor nog minder verspilling. Het moment daarvoor is nu helemaal goed, weet Timmermans. ,,We hebben in Nederland al een enorme stap gemaakt in het terugdringen van voedselverspilling: het is tussen 2010 en 2019 afgenomen met 29 procent van 50 naar 34 kilo per persoon per jaar. De bereidwilligheid is er.”