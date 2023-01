Wetenschappers ontdekken waarom chocola zo’n onweerstaanbaar gevoel geeft in je mond

De studie onderzocht het fysieke proces waarbij een stevig blokje chocolade verandert in een gladde emulsie. De onderzoekers ontdekten dat chocolade een vetlaagje afgeeft dat de tong omhult en een zacht gevoel geeft terwijl het in de mond is.

Siavash Soltanahmadi, de hoofdonderzoeker van de studie aan de Universiteit van Leeds, stelt dat de bevindingen kunnen worden gebruikt om ‘gezondere’ chocola te maken. ,,Wij geloven dat er een volgende generatie chocolade kan worden ontwikkeld die het gevoel en de sensatie van vetrijke chocolade biedt en toch een gezondere keuze is”, zegt ze in The Guardian. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ACS Applied Materials & Interfaces.

3D-tong

Soltanahmadi en collega’s gingen op zoek naar de sensatie van de textuur met behulp van een luxe merk donkere chocolade en een kunstmatige tong. Het apparaat heeft een 3D-geprinte tongachtige textuur, wordt op 37 graden Celsius gehouden - net zo warm als het menselijk lichaam - en kan bewegen als een echte tong.

Ze ontdekten dat de tong wordt bedekt met een vetlaag, die afhangt van het vetgehalte van de chocolade, kort nadat de chocolade in de mond wordt gestopt. Daarna komen vaste cacaodeeltjes vrij die belangrijk zijn voor de tactiele sensatie, zagen de onderzoekers. ,,We laten zien dat de vetlaag op de buitenste laag van de chocolade moet zitten. Dat is het belangrijkst, gevolgd door een effectieve coating van de cacaodeeltjes door vet. Die helpt om chocolade zo goed te laten voelen.”

Gezonder alternatief

Dat houdt in dat het vet dat dieper in de chocolade zit, slechts een beperkte rol speelt bij het bijdragen aan de prettige sensatie. Daarom kan het worden verminderd zónder invloed te hebben op hoe de chocolade in de mond aanvoelt. De onderzoekers suggereren dat een magere chocoreep die is omhuld met vetrijke chocolade, goed zou kunnen werken als een gezonder alternatief.

Soltanahmadi zegt dat het creëren van gezondere chocolade een uitdaging was voor de voedingsindustrie, omdat vetarme versies niet altijd even smakelijk zijn. ,,Ons onderzoek helpt fabrikanten om op intelligente wijze pure chocolade te ontwikkelen om het algehele vetgehalte te verminderen”, zegt ze. De onderzoekers denken dat vergelijkbare technieken zouden kunnen worden toegepast om gezondere versies van andere voedingsmiddelen te creëren die in de mond van een vaste stof in een vloeistof veranderen, zoals ijs of kaas.

