Wereldgerechten tijdens Vredesweek

Mail

20 september Geheel onverwacht ontving ik een ontzettend leuke mail. De kleindochter van onze vroegere buren stuurde me een oude foto, waarop we samen een ijsje aten in de tuin van mijn ouders. Ze had me gegoogeld en zodoende weten te vinden. Erg leuk want aan haar bewaar ik goede herinneringen.