Wereldberoemd restaurant Noma gaat sluiten: ‘Deze werkomstandigheden zijn onhoudbaar’

Van heinde en verre komen mensen naar restaurant Noma in de Deense hoofdstad Kopenhagen om hun smaakpapillen te laten prikkelen. Maar dat kan niet lang meer: eind volgend jaar sluit Noma z’n deuren. Het is financieel en emotioneel niet langer vol te houden, zegt chef-kok René Redzepi.

Werkdagen van zestien uur, topkoks die schreeuwen tegen hun personeel en mensen die werken voor te weinig salaris of zelfs geen stagevergoeding krijgen, want zo’n sterrenrestaurant staat zo lekker op je cv. De culinaire hoogstandjes waar vooral de elite zo van kan genieten, trekken een flinke wissel in de keuken.

,,Het is onhoudbaar”, zegt de 45-jarige Redzepi nu in The New York Times over het moderne gastronomische model dat hij heeft helpen creëren. ,,Financieel en emotioneel, als werkgever en als mens, werkt het gewoon niet.” Met Noma voerde hij jarenlang allemaal lijstjes aan, als ‘beste restaurant ter wereld’. Redzepi wordt gezien als briljante en invloedrijke kok. Al die aanprijzingen leidden tot culinair toerisme: wie het kan veroorloven, vliegt naar Kopenhagen om van Noma’s kostbare menu (zo rond de 500 euro) te proeven.

Heroverwegen

Maar eind 2024 sluit het restaurant zijn deuren. Redzepi blijft aan het werk als kok, maar dan in zijn eetlaboratorium. Een zogeheten fine dining-restaurant runnen, met de slopende werkuren die daarbij horen, doorstaat de tand des tijds niet. Na kritiek op de werkomstandigheden zag Redzepi zich genoodzaakt om de vele stagiairs die in dienst zijn sinds oktober ook een vergoeding te geven. De kosten daarvan lopen op tot meer dan 48.000 euro per maand. Het is verder financieel niet haalbaar om zijn bijna honderd werknemers eerlijk te compenseren, tegen prijzen die de consumenten zullen accepteren.

,,We moeten de industrie volledig heroverwegen”, zegt hij in de Amerikaanse krant. ,,Dit is gewoon te zwaar en we moeten op een andere manier te werk gaan. Ik hoop dat we de wereld kunnen bewijzen dat je oud kunt worden en creatief kunt zijn en plezier kunt hebben in de industrie”, zegt hij. ,,In plaats van zwaar, afmattend, laagbetaald werk onder slechte managementomstandigheden waarbij we mensen uitputten.”

