Welk fruit bevat de meeste vitamine C? Tip: het zijn niet de citroenen

Dat er wel degelijk veel vitamine C in citrusvruchten zit, kan Wannes Keulemans alvast bevestigen. Hij is hoogleraar en plantenbiotechnicus aan de Universiteit Leuven. In de eerste plaats is vitamine C nuttig voor de ingrediënten zelf, legt hij uit. ,,We persen niet voor niets een citroen uit over bijvoorbeeld witlof. De antioxidant gaat verbruining bij dit soort producten tegen.” Ook bij het groeiproces van citrusvruchten zelf valt het belang van de vitamine niet te onderschatten. ,,In stresssituaties, denk maar aan een plant die de hele dag in de felle zon staat, maakt de vrucht schadelijke ‘zuurstofradicalen’ aan. Via een ingewikkeld systeem van antioxidanten zoals vitamine C is de plant in staat om die giftige stoffen te neutraliseren en de oxidatie van het fruit te voorkomen.”