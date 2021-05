We kunnen weer sporten: met deze stevige pasta houd je het goed vol

Bereiding

- Verhit de oven tot 180 °C.

- Laat de bieten in hun geheel in de oven in 40-50 minuten gaar worden en laat ze afkoelen. Pel of schil de bieten en snijd ze in parten.

- Schakel de oventemperatuur terug naar 140 °C.

- Breng een pan met ruim water aan de kook en laat hierin de volkorenpasta in 8 minuten beetgaar koken, giet de pasta af en spoel hem koud.

- Meng het citroensap met de kippenbouillon en de yoghurt. Schep het yoghurtmengsel door de spinazie en voeg ook de gesneden bieten en pasta toe. Breng op smaak met zout en peper.

- Doe de sojaolie met de fijngesneden selderij in een staafmixerbakje en pureer het met de staafmixer fijn. Kruid de kabeljauw met zout en peper, leg hem in een ovenschaal en giet de selderijolie erover. Zet de kabeljauw 25 minuten in de warme oven.

- Verdeel de pasta, spinazie en biet over de borden en leg de vis op de pasta.



Recept uit: Lekker leven.