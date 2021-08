Watermeloen: maak er een salade mee, lolly's, een poké bowl of een cocktail

Reuzenijs gestolen bij snackbar in Geffen: ‘Een jaar gratis ijs voor degene die ’m terug­brengt!’

31 juli ‘Wat een kansloze eikels wonen er in, of rond Geffen. Blijf met je poten van andermans spullen af! Als je een ijsje wil, kom dan gewoon naar binnen. Sukkels!’ Teksten waar geen woord Spaans bij zit. Ze werden vanochtend geplaatst op de Facebookpagina van Eethuys ’t Akkertje in Geffen. De levensgrote ijshoorn van het bedrijf - karakteriserend voor elke snackbar met een beetje statuur - is gestolen.