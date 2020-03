Wat maakt Gelderse rookworst nou eigenlijk Gelders?

column margot verhaagen Thee

9:00 ‘Tea is the answer who cares about the question’, dat staat op de theemuts bij mijn ouders thuis. Heel gezellig zo’n theemuts trouwens en totaal niet tuttig, al heb ik er zelf geen. Mijn ouders hadden ook een broodmandje, dat kocht mijn moeder nog voor haar trouwen bij De Bruin. Een mooi artistiek winkeltje in Goes, aldus mijn moeder. Onlangs sneuvelde het helaas.