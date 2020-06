Wat Eten We Vandaag: Zuid-Afrikaanse boboti

Koken & eten Bob verspreidt liefde met zijn soep voor kwetsbaren en zorghelden: ‘Soep verwarmt en verbindt’

8 juni Bob Hagg was een paar maanden aan het werk als zelfstandig kok en barista, toen hij door de coronacrisis zijn werk verloor. Hij besloot soep te gaan koken voor kwetsbare mensen, ouderen en helden in de zorg. Hij had nooit verwacht dat zijn idee zo groot zou worden.