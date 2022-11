Wat Eten We Vandaag: Zalm uit de oven met bloemkoolpuree

Koken & Eten Oranje kijken? Popcorn kan altijd, maar deze kokosballe­tjes uit Senegal zijn lekker en maak je zo

Oranje speelt de eerste wedstrijd tijdens het WK voetbal maandag tegen Senegal. Daarom laten we de zak chips eens links liggen en snacken we een pasteitje of kokosballetjes.

19 november