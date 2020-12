Wat Eten We Vandaag: Zalm met zoete aardappelpuree en bietjes in een jasje van bladerdeeg

Corrigeren­de tik onder de kerstboom

20 december Mevrouw Hamersma runt een kookboekenwinkel, meneer Hamersma weet alles over wijn: een gouden combinatie. In deze aflevering van hun serie over lekker eten en drinken: meneer Hamersma denkt terug aan de rauwe rollade van zijn vader en een bekentenis van zijn broer.