Wat Eten We Vandaag: Wrap met köfte in paprikasaus

Met deze geheimen van Heel Holland Bakt-win­naar Rutger serveer je geen kleffe cake meer

5 februari Terwijl je cake er in de oven nog zo mooi uitziet, zakt het baksel tijdens het afkoelen als een zoutzak in elkaar. Jammer, want het ziet er behoorlijk treurig uit. Het instorten kan meerdere oorzaken hebben, maar de echte vraag is: hoe kun je het voorkomen?