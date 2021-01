Wat Eten We Vandaag: Wortelmuffins met roomkaasglazuur

COLUMN MARGOT VERHAAGEN Voordeel van lockdown is dat mijn ouders leren om te beeldbel­len

14 januari Het wordt een kwestie van een lange adem deze periode. Ineens zong ‘tot april’ al rond. Ik heb het gevoel dat dit voorzichtig wordt ingemasseerd, net als het fenomeen avondklok. Daar krijg ik kramp van in mijn buik. Het is wel zo dat ik in mijn omgeving eerst nauwelijks mensen kende die corona hadden. Nu komt het steeds meer en meer dichterbij.