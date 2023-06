Wat Eten We Vandaag: Witte chocolade macadamia boterkoek

Wat Eten We Vandaag: Broccoliwa­fels met cherrytoma­ten en mozzarella

Broccoli: je houdt ervan of helemaal niet. Om toch wat groenten binnen te krijgen, hebben wij deze groente verwerkt in wafels. En geloof ons: het is verrukkelijk. Ook voor de moeilijkste eters onder ons is het lekker. Zo krijgen ze toch wat extra groenten binnen, terwijl ze genieten van broccoliwafels.