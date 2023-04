Wat Eten We Vandaag: Witte asperges met varkenshaas en doperwtencrème

Wat Eten We Vandaag: Piri piri drumsticks met gegrilde paprika

Zo’n gerecht dat vrijwel iedereen lust: piri piri drumsticks. We bakken de drumsticks eerst kort aan, zodat ze een mooi, bruin kleurtje krijgen. Vervolgens garen we ze met de paprika én zelfgemaakte marinade in de oven. De marinade krijgt door de rode rawit peper een lekker pitje.