Wat Eten We Vandaag: Wentelteefjes met perzikenjam en amandelen

Zeeuws eten Eén van de grootste witlofver­pak­kers van Europa huist in Sint Philips­land

25 september Witlof is een wintergroente, maar de knapperige stronkjes liggen het jaarrond in de schappen. Dat is mogelijk dankzij moderne inpandige teelt. Maar nu het geheim: één van de grootste witlofverpakkers van Europa huist in Sint Philipsland. Bij Reijnpack gaan jaarlijks miljoenen kilo’s wit- en roodlof de deur uit.